L'emoji de crosse représente un bâton de crosse avec l'extrémité en filet traditionnelle ainsi que la balle de crosse blanche. La crosse se joue sur un terrain et est beaucoup moins violente que d'autres sports de terrain comme le football américain, et elle est souvent associée aux athlètes des écoles collégiales et préparatoires.

Keywords: balle, but, crosse, sport

Codepoints: 1F94D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )