Ouah! C'est une cible. Un coup direct signifie que la cible a été touchée du premier coup. L'emoji coup direct montre une cible ronde avec des rayures rouges et blanches avec une fléchette pointue comme un objet au centre. Le style et la couleur des emoji varient en fonction du clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour parler de toucher une cible avec une fléchette, un missile, une hache ou un arc et des flèches. Cet emoji peut également être utilisé pour parler d'atteindre un objectif de travail ou un objectif de vie du premier coup. Exemple : Jenny a eu un œil de boeuf Wow, elle est bonne !

Copie

Keywords: cible, dans le mille

Codepoints: 1F3AF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )