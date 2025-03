Les jeux vidéo sont plus amusants lorsque vous pouvez battre le meilleur score. Les arcades peuvent être addictives, alors assurez-vous d'apporter juste assez de quarts pour gagner. L'emoji du joystick montre une manette de jeu carrée avec un bouton circulaire attaché à un bâton également appelé "joystick". Cet emoji est souvent utilisé pour parler de jeux vidéo, d'arcades, de scores élevés et d'enfance. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à affronter des amis dans le nouveau jeu d'arcade, ou voyagez dans une explosion du passé avec un jeu d'arcade classique. Exemple : Jodi et Steve se battent ce soir. 🕹Cela devrait être bon.

Copie

Keywords: jeu, jeu vidéo, joystick, manette de jeu

Codepoints: 1F579 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )