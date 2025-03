Mas masaya ang mga video game kapag matalo mo ang highscore. Maaaring nakakahumaling ang mga arcade kaya siguraduhing magdala ka ng sapat na quarter para manalo. Ang joystick emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na controller ng paglalaro na may pabilog na knob na nakakabit sa isang stick na kilala rin bilang "joystick." Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga video game, arcade, matataas na marka, at pagkabata. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang makipagkaibigan sa pinakabagong arcade game, o maglakbay sa isang pagsabog mula sa nakaraan gamit ang isang klasikong arcade game. Halimbawa: Nag-aaway sina Jodi at Steve ngayong gabi. 🕹Maganda sana ito.

Keywords: controller, joystick, laro, video game

Codepoints: 1F579 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )