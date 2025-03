Nagtatampok ang emoji na ito ng tradisyonal na puting martial arts uniform na may pula o itim na sinturon. Kung interesado ka sa martial arts, may tournament na paparating o nanonood lang ng martial arts movie, ang emoji na ito ang para sa iyo. Kaya mag-ayos at magsanay sa mga kasanayan sa martial arts na iyon!

Kopya

Keywords: judo, karate, martial arts, martial arts uniform, taekwondo, uniform, uniporme

Codepoints: 1F94B

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )