Hoy batter, batter swing! Ang baseball ay isang isport na kilala bilang libangan ng mga Amerikano. Ang kailangan mo lang ay isang paniki, guwantes, baseball, ilang base at ilang taong maglaro. Maaari mo ring i-practice ang iyong swing solo sa isang batting cage. Ang baseball emoji ay nagpapakita ng isang bilog na puting bola na may dalawang pulang guhit. Ang baseball emoji ay karaniwang nauugnay sa sports, baseball game, baseball stadium, at athletics. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang magtungo sa diamante ng baseball at maglaro ng bola. Halimbawa: Tinamaan ng ⚾ si Charlie sa ulo. Wala siya sa natitirang season.

Keywords: baseball, bola

Codepoints: 26BE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )