Ang American football emoji ay naglalarawan ng isang brown na katad na pahaba na bola na may puting tahi. Kadalasang tinatawag na matandang “balat ng baboy,” ang bolang ito ay ginagamit sa isport ng American football, itinatapon ng mga ama at anak, at ipinagdiriwang sa kulturang Amerikano. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang hyper-masculine na sports o kulturang Amerikano.

Keywords: american, bola, football

Codepoints: 1F3C8

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )