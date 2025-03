Ang pagpaparagos, isang tanyag na aktibidad sa taglamig para sa mga bata (pati na rin ang mga magulang), ay kadalasang kinasasangkutan ng isa o maraming tao na nakaupo sa isang patag, plastik na sled, humahawak sa mga lubid at dumudulas pababa sa isang burol na may niyebe. Karaniwan, ito ay nagsasangkot ng isang galit na galit na karera sa ibaba, pagkatapos kung saan ang sled ay nakolekta at dinala pabalik sa burol, sa iba't ibang antas ng kahirapan. Ang sled emoji ay naglalarawan ng old-school flexible flyer sled, kadalasang gawa sa kahoy na may mga metal na runner, pininturahan ng klasikong pulang kulay, at pinamamahalaan ng lubid.

Keywords: sled, sledge, sleigh

Codepoints: 1F6F7

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )