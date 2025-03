Maikli lang ang buhay, pero hindi dapat ang takong! Palaging panatilihing mataas ang iyong mga takong, ulo, at pamantayan. Ang naka-istilong sapatos ng kababaihan ay maaaring masakit na isuot para sa ilan, ngunit gusto ng iba ang pagtaas at taas na ibinibigay nila. Ang mataas na takong ay kumakatawan sa kaseksihan, klase, at kumpiyansa.