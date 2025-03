Kailangan mo ba ng bagong pares ng sapatos? Ang emoji ng sapatos ng lalaki ay maaaring mag-pop up sa iyong mga mensahe sa lalong madaling panahon. Ang emoji ng sapatos ng lalaki ay nagpapakita ng isang brown na sapatos na pang-lalaki na may maliit na takong at mga sintas. Ang estilo ng sapatos ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga sapatos ng lalaki, fashion ng mga lalaki, pamimili, istilo, at sapatos. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong kumuha ng bagong pares ng sapatos o gusto mong pag-usapan ang tungkol sa sapatos ng lalaki. Halimbawa: Mamimili si Chuck para sa 👞 sa 10am.

Kopya

Keywords: kasuotan, panlalaki, sapatos, sapatos na panlalaki

Codepoints: 1F45E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )