Ang damit ay isang magandang piraso ng kasuotang pambabae na maaaring isuot sa isang kaswal na setting o isang mas pormal na setting. Ang emoji ng damit ay nagpapakita ng pambabaeng walang manggas na istilong damit, na may sinturon at pleats sa ibaba. Ang kulay at istilo ng damit ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji ng damit ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pamimili, wardrobe, fashion, istilo, at pananamit ng kababaihan. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang espesyal na okasyon o party. Halimbawa: Ang 👗 ni Jill ay ang mamatay para sa. Ito ay napakarilag.

Kopya

Keywords: bestida, damit, daster, dress, kasuotan, pambabae

Codepoints: 1F457

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )