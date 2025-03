Lagi bang nawawala ang medyas mo sa labahan? Well, at least hinugasan mo sila. Ang mga medyas ay sumipsip ng pawis sa iyong mga paa upang sila ay magsimulang mabaho pagkaraan ng ilang sandali. Ang medyas na emoji ay nagpapakita ng isang pares ng crew style na medyas para sa iyong mga paa. Ang kulay, istilo, at posisyon ng mga medyas ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang medyas na emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pananamit, sapatos ng tennis, pagtakbo, at paa. Ang medyas na emoji ay maaari ding gamitin upang pag-usapan ang isang bagay o isang taong mabaho. Gamitin ang emoji na ito kapag kailangan mong pag-usapan ang tungkol sa isang pares ng maaliwalas na medyas o anumang bagay na nauugnay sa kanila. Halimbawa: Gina, I can’t find matching 🧦, Bakit lahat sila nawawala?

Keywords: medyas, stocking

Codepoints: 1F9E6

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )