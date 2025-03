Ang emoji ng salaming de kolor ay makakatulong sa sinuman na unahin ang kaligtasan! Bagama't ang kanilang natural na tirahan ay nasa mga lab, workshop, at paaralan, maaari din silang matagpuan sa mga tindahan ng hardware at tahanan na may mga taong madaling gamitin. Ang iba pang mga anyo ng salaming de kolor ay maaaring gamitin upang protektahan ang mga mata mula sa tubig at niyebe; habang scuba diving, swimming, at skiing. Tingnan mo! Ang mga salaming ito ay naglalagay ng function sa fashion.

Keywords: goggles, proteksyon sa mata, swimming, welding

Codepoints: 1F97D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )