L'emoji des lunettes peut aider n'importe qui à faire passer la sécurité en premier ! Bien que leur habitat naturel se trouve dans les laboratoires, les ateliers et les écoles, ils peuvent également être trouvés dans les quincailleries et les maisons avec des personnes bricoleuses. D'autres formes de lunettes peuvent être utilisées pour protéger les yeux de l'eau et de la neige ; pendant la plongée sous-marine, la natation et le ski. Attention! Ces lunettes privilégient la fonction à la mode.

Copie

Keywords: lunettes, natation, protection des yeux, soudage

Codepoints: 1F97D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )