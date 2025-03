Les loutres sont des animaux qui aiment l'eau et qui ont beaucoup de charisme. Dans les zoos du monde entier, on peut souvent les voir se tordre, se retourner, se faufiler et le charmer de manière ludique dans leurs habitats aquatiques. Les loutres de mer ont la fourrure la plus dense de tous les mammifères. Les loutres utilisent souvent des pierres comme outils pour casser des coquilles ouvertes.