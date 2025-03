Cet emoji montre une image générique d'un hippopotame, l'un des plus grands mammifères terrestres (après les éléphants et les rhinocéros blancs) connus de l'homme. L'hippopotame est un animal semi-aquatique et peut atteindre jusqu'à 16 pieds de long et un peu plus de 5 pieds de haut. Bien que grand et potentiellement dangereux, ce mammifère est en réalité un herbivore ! Envoyez cet emoji à vos amis et à votre famille pour leur faire savoir à quel point vous appréciez la faune tout en explorant l'Afrique ou pour simplement utiliser l'hippopotame comme comparaison avec quelque chose de très grand, comme une voiture.

Copie

Keywords: animal, hippopotame

Codepoints: 1F99B

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )