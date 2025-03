La girafe est l'animal le plus grand qui marche actuellement sur terre, mesurant entre 4,5 et 6 mètres, avec un poids proche de 800 kg ! Ce mammifère africain a un cou incroyablement long, une coloration jaune, des taches brunes et de petites cornes au sommet de sa tête. Les girafes ont aussi des langues violettes. Bien qu'ils semblent intimidants, cette bête à l'allure mythique est assez amicale et non conflictuelle, ce qui en fait un favori de la famille lors de la visite du zoo. En termes non littéraux, une girafe peut aider à décrire une personne grande ou autrement grande en un seul emoji !

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )