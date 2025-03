A girafa é o animal mais alto que anda atualmente na Terra, medindo entre 4,5 e 6 metros, com um peso próximo a 800 kg! Este mamífero africano tem um pescoço incrivelmente longo, coloração amarela, manchas marrons e pequenos chifres no topo da cabeça. As girafas também têm línguas roxas. Embora pareçam intimidantes, esta besta de aparência mítica é bastante amigável e não conflituosa, tornando-a uma das favoritas da família ao visitar o zoológico. No termo não literal, uma girafa pode ajudar a descrever uma pessoa alta ou grande em um único emoji!

Keywords: animal, girafa

Codepoints: 1F992

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )