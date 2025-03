Este emoji apresenta os grandes reis do Norte: o urso polar. Esses primos brancos de inverno do urso são grandes e ferozes, especialmente quando seus filhotes estão ameaçados. No entanto, eles também são vítimas das mudanças climáticas e do aquecimento global, pois suas casas estão literalmente derretendo. Envie este emoji para seus amigos para lembrá-los de serem mais conscientes da poluição que eles criam.

Keywords: ártico, branco, urso, urso polar

Codepoints: 1F43B 200D 2744 FE0F

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )