Itinatampok ng emoji na ito ang mga dakilang hari ng North: ang polar bear. Ang mga puti at taglamig na pinsan ng oso ay malalaki at mabangis, lalo na kapag ang kanilang mga anak ay nanganganib. Gayunpaman, biktima rin sila ng climate change at global warming, dahil literal na natutunaw ang kanilang mga tahanan. Ipadala ang emoji na ito sa iyong mga kaibigan para ipaalala sa kanila na maging mas may kamalayan sa polusyon na nalilikha nila.