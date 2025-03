Para sa marami, ang eagle emoji ay buong pagmamalaki na kumakatawan sa United States of America, at naninindigan para sa kalayaan at kalayaan. Ang makapangyarihang ibong mandaragit na ito ay may higanteng pakpak, may baluktot na tuka at makapangyarihang mga kuko, kasama ng kanilang mahusay na paningin, ay mga natatanging kasangkapan para sa paghuli sa kanilang susunod na pagkain. Sa mundo ng avian, sila ay itinuturing na tuktok ng kadena ng pagkain.

Keywords: agila, ibon

Codepoints: 1F985

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )