Ang mga zebra ay hindi lamang mga kabayong may guhit; ibang klase sila. Alam mo ba na ang bawat zebra ay may iba't ibang pattern ng mga guhit, tulad ng mga tao na may iba't ibang mga fingerprint? Ang African na hayop na ito ay isang sikat na hayop at maaari mo itong makita sa isang safari, isang lugar ng pag-uusap, o sa zoo. Ang zebra emoji ay nagpapakita ng isang zebra na may puti at itim na guhit na nakatayo sa lahat ng apat na paa. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa isang bagay na nauugnay sa mga zebra, African wildlife, kalikasan, at mga paglilibot. Maaari mo ring gamitin ang emoji na ito upang ilarawan ang isang bagay o isang taong natatangi. Halimbawa: Ang mga zebra ay dapat na nasa zoo bukas 🦓.

Kopya

Keywords: stripe, zebra

Codepoints: 1F993

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )