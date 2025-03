Ang giraffe ay ang pinakamataas na hayop na kasalukuyang naglalakad sa mundo, nakatayo sa kahit saan sa pagitan ng 4.5-6 metro, na may timbang na malapit sa 800 kg! Ang African mammal na ito ay may napakahabang leeg, kulay dilaw, brown spot at maliit na sungay sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang mga giraffe ay mayroon ding mga lilang dila. Bagama't nakakatakot ang mga ito, ang mythical looking beast na ito ay medyo palakaibigan at hindi confrontational, na ginagawa itong paborito ng pamilya kapag bumibisita sa zoo. Sa hindi literal na termino, makakatulong ang giraffe na ilarawan ang isang matangkad o kung hindi man malaking tao sa isang emoji!

Keywords: batik-batik, giraffe

Codepoints: 1F992

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )