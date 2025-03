Kinakatawan ng emoji na ito ang woolly mammoth, isang higanteng elepante na mahaba ang buhok na nabuhay (at nawala) mahigit 10,000 taon na ang nakakaraan. Ang kanilang mga katawan ay solidong nagyelo, habang sila ay naninirahan sa Arctic, at ang kanilang natatanging hitsura ay napanatili. Ang malalaking nilalang na ito ay karaniwang may taas na 13 talampakan at may timbang na higit sa 6 na tonelada!

Keywords: extinct, mabalahibo, malaki, mammoth

Codepoints: 1F9A3

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )