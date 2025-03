Ang mga elepante ay maringal na malalaking nilalang na gumagala sa Asia at Africa. Ang mga ito ay may mahahabang trunks at ivory tusks. Sa kasamaang palad, ang mga tusks na iyon ay ginagawa silang mga target ng mga mangangaso at ang mga species ay nanganganib, bagaman hindi kasalukuyang nanganganib. Ang ilang mga emoji ng elepante ay nagpapakita ng mga tusks na ito, at ang iba ay hindi. Ang elepante ay nakaharap sa kaliwa at buong katawan sa karamihan ng mga bersyon.

Keywords: elepante, hayop

Codepoints: 1F418

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )