Ang duck emoji ay nagpapakita ng tradisyonal na kulay na mallard duck na may orange na webbed na paa. Ang mga itik ay waterfowl at kumakain sa pamamagitan ng paglubog ng kanilang sarili sa mga anyong tubig upang mangisda. Maaari mong gamitin ang duck emoji upang buhayin ang anumang pag-uusap na may kaugnayan sa ibon, kapag humihiling ka sa isang tao na sumama sa pagpapakain ng mga itik, o kung pinaghihinalaan mong may naglalaro ng manok.

Keywords: bibi, ibon

Codepoints: 1F986

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )