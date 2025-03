Rallenta, prova a muoverti come una lumaca. L'emoji della lumaca è solitamente raffigurata come una creatura opaca e marrone con un grande guscio a spirale marrone chiaro e lunghi occhi simili ad antenne sopra la testa. Le lumache sono note per essere molto lente, quindi questa emoji è spesso usata per parlare di qualcuno o qualcosa che è lento. Potrebbe anche essere usato per parlare di lumache.