Il cinghiale è raffigurato con lunghe zanne e pelo marrone. Da non confondere con gli emoji del maiale, questo è un animale selvatico. I cinghiali sono noti per essere aggressivi in natura e per non essere presi in giro. Sono anche molto più grandi dei maiali.

Copia

Keywords: animale, cinghiale

Codepoints: 1F417

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )