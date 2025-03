Questa emoji mostra un'immagine generica di un ippopotamo, uno dei più grandi mammiferi terrestri (dopo elefanti e rinoceronti bianchi) conosciuti dall'uomo. L'ippopotamo è un animale semi-acquatico e può crescere fino a sedici piedi di lunghezza e poco più di 5 piedi di altezza. Sebbene grande e potenzialmente pericoloso, questo mammifero è in realtà un erbivoro! Invia questa emoji ai tuoi amici e alla tua famiglia per far loro sapere quanto ti stai godendo la fauna selvatica mentre esplori l'Africa o per usare semplicemente l'ippopotamo come paragone con qualcosa di molto grande, come un'auto.

Keywords: ippo, ippopotamo

Codepoints: 1F99B

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )