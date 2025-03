Questi grandi mammiferi arboricoli dal pelo rosso o arancione (il che significa che trascorrono più della metà della loro vita sugli alberi) sono originari dell'Indonesia e della Malesia. Mentre gli oranghi maschi adulti possono diventare piuttosto grandi, sono noti per essere creature gentili e preferiscono vivere in solidarietà. Possiamo capirlo tutti, no? Sfortunatamente, a causa degli incendi e del bracconaggio, gli oranghi sono in grave pericolo di estinzione. L'emoji dell'orangutan è sempre visto seduto di fronte, ma alcune versioni lo fanno grattarsi la testa e il colore varia dall'arancione chiaro allo scuro.

Keywords: orango, orangotango, scimmia, scimmione

Codepoints: 1F9A7

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )