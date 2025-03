Per molti, l'emoji dell'aquila rappresenta con orgoglio gli Stati Uniti d'America e rappresenta la libertà e la libertà. Questo potente rapace ha un'apertura alare gigantesca, un becco adunco e artigli potenti, in combinazione con la loro vista eccellente, sono strumenti eccezionali per catturare il loro prossimo pasto. Nel mondo aviario, sono considerati i vertici della catena alimentare.

Keywords: animale, aquila, uccello

Codepoints: 1F985

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )