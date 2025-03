Lo sapevate? Gli uccelli Dodo non possono volare. Sono anche estinti. L'emoji del dodo mostra un uccello grigio con un becco, in piedi su due zampe. Lo stile dell'emoji dodo varia a seconda della tastiera emoji. L'uccello dodo era comune in Madagascar ed era un uccello molto intelligente. Nonostante la loro intelligenza, le persone usano spesso questa emoji quando parlano di qualcuno stupido. Usa questa emoji quando parli di uccelli dodo, Madagascar, animali estinti o qualcuno che non è il più intelligente nella stanza. Esempio: "Il 🦤 è il mio uccello preferito perché non poteva volare"

Keywords: dodo, estinzione, grande, mauritius

Codepoints: 1F9A4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )