¿Sabías? Los pájaros dodo no pueden volar. También están extintos. El emoji dodo muestra un pájaro gris con pico, de pie sobre sus dos patas. El estilo del emoji dodo varía según el teclado emoji. El pájaro dodo era común en Madagascar y era un pájaro muy inteligente. A pesar de su inteligencia, la gente suele usar este emoji cuando habla de alguien tonto. Usa este emoji cuando hables de pájaros dodo, Madagascar, animales extintos o alguien que no sea el más inteligente de la sala. Ejemplo: “El 🦤 es mi pájaro favorito porque no podía volar”

Keywords: ave, dodo, dronte, extinguido, mauricio, pájaro

Codepoints: 1F9A4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )