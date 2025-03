Visualizzato in marrone e arancione bianco o multicolore a seconda della piattaforma, questo emoji gallo mostra l'intero corpo di questo uccello da fattoria in tutta la sua gloria. Rivolto a sinistra, questo gallo è usato per comunicare immagini falliche (questo uccello è anche conosciuto come un gallo), suoni odiosi (di solito ti sveglia all'alba) o qualsiasi cosa relativa al pollo (cibo o codardia).

Keywords: animale, gallo

Codepoints: 1F413

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )