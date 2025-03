Questa spinosa pianta del deserto è nota per crescere in climi incredibilmente secchi. Sono eccezionalmente utili, poiché portano il liquido al loro interno, trattenendolo come una riserva d'acqua come è noto che fanno molte piante grasse. Se usata in senso letterale, questa emoji può essere usata per descrivere le bellissime piante che hai visto durante il tuo ultimo grande viaggio. Metaforicamente, può essere usato quando l'atteggiamento o l'umore attuale del tuo amico è un po' "spinoso".

Keywords: cactus, pianta

Codepoints: 1F335

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )