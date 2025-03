Esta planta espinhosa do deserto é conhecida por crescer em climas incrivelmente secos. Eles são excepcionalmente úteis, pois carregam líquido dentro deles, mantendo-o como uma reserva de água, como muitas suculentas costumam fazer. Quando usado no sentido literal, esse emoji pode ser usado para descrever as belas plantas que você viu em sua última grande viagem. Metaforicamente, pode ser usado quando a atitude ou humor atual do seu amigo é um pouco “espinhoso”.

Keywords: cacto, planta

Codepoints: 1F335

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )