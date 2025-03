Questa emoji mette in mostra una varietà di piante d'appartamento diverse, a seconda della piattaforma su cui la vedi. Il vaso spazia anche dalla sempre popolare terracotta arancione a una più moderna colorazione grigia. Questa emoji funziona bene insieme ad altre emoji di foglie/natura, così come emoji di decorazioni per la casa.

Copia

Keywords: casa, coltivare, curare, inutile, noioso, pianta, pianta in vaso

Codepoints: 1FAB4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )