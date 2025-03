Congratulazioni per i tuoi successi! Se stai ricevendo un premio, potresti esserti imbattuto in questa coccarda. Il fiore è in piena fioritura ed è un'aggiunta decorativa a un premio celebrativo o un regalo. Questi si trovano anche come decorazioni per feste o matrimoni primaverili. L'emoji della rosetta (da non confondere con l'emoji del fiore) mostra un singolo fiore di colore arancione e giallo in piena fioritura, rivolto direttamente allo spettatore.