Una coccarda è un tipo di ornamento, che ha la forma di un fiore decorativo ed è disponibile in una grande varietà di sfumature primaverili. La coccarda si trova spesso per completare un nastro premio o un regalo per aver raggiunto un grande risultato. Questi nastri vengono assegnati ai vincitori di concorsi o eventi. L'emoji della rosetta mostra un fiore circolare in piena fioritura. Il fiore della coccarda viene regalato regolarmente durante le festività celebrative, come la festa della mamma o il giorno di San Valentino, e rappresenta l'amore e la felicità. Il colore della coccarda è solitamente pieno di toni arancioni che variano in base alla tastiera emoji. Usa questa emoji quando parli di decorazioni, premi, risultati e fiori. Esempio: La porta è decorata con tante 🏵 . È così bello.

Keywords: fiore, rosetta

Codepoints: 1F3F5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )