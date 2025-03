Une rosette est un type d'ornement, qui a la forme d'une fleur décorative et se décline dans une grande variété de nuances printanières. On trouve souvent la rosette pour couronner un ruban de récompense ou un cadeau pour la réalisation d'un grand accomplissement. Ces rubans sont décernés aux gagnants de concours ou d'événements. L'emoji rosette montre une fleur circulaire en pleine floraison. La fleur de rosette est régulièrement donnée lors de fêtes, comme la fête des mères ou la Saint-Valentin, et représente l'amour et le bonheur. La couleur de la rosette est généralement remplie de tons orange qui varient en fonction du clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de décorations, de récompenses, de réalisations et de fleurs. Exemple : La porte est décorée de tant de 🏵 . C'est si beau.

Copie

Keywords: plante, rosette

Codepoints: 1F3F5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )