Félicitations pour vos réalisations ! Si vous recevez un prix, vous avez peut-être rencontré cette rosette. La fleur est en pleine floraison et est un ajout décoratif à un prix de célébration ou à un cadeau. On les trouve également comme décor pour les fêtes de printemps ou les mariages. L'emoji Rosette (à ne pas confondre avec l'emoji Fleur) présente une seule fleur de couleur orange et jaune en pleine floraison, face au spectateur directement.