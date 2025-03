Que la paix soit avec vous. Les colombes sont un symbole de paix, d'espoir et d'unité. Il existe des centaines d'espèces de colombes dans le monde. Certaines colombes blanches sont souvent lâchées lors de cérémonies de mariage ou de services commémoratifs pour honorer quelqu'un de spécial. L'emoji colombe montre une colombe blanche aux ailes déployées, portant un rameau d'olivier. La branche d'olivier est un symbole de paix. L'emoji colombe dégage un sentiment d'unité, de réconciliation, de paix, de joie, de pardon, et peut aussi avoir une tonalité religieuse. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de colombes, d'oiseaux, de paix, d'amour et de nature. Exemple : C'était si beau quand ils ont sorti des centaines de 🕊️ à l'enterrement de grand-père.

Copie

Keywords: animal, colombe, oiseau

Codepoints: 1F54A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )