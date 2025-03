Sumainyo nawa ang kapayapaan. Ang mga kalapati ay simbolo ng kapayapaan, pag-asa at pagkakaisa. Mayroong daan-daang uri ng kalapati sa buong mundo. Ang ilang mga puting kalapati ay madalas na inilalabas sa mga seremonya ng kasal o mga serbisyo ng pang-alaala upang parangalan ang isang espesyal na tao. Ang dove emoji ay nagpapakita ng isang puting kalapati na nakabuka ang mga pakpak nito, na may dalang sanga ng oliba. Ang sanga ng oliba ay simbolo ng kapayapaan. Ang dove emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaisa, pagkakasundo, kapayapaan, kagalakan, pagpapatawad, at maaari ding magkaroon ng relihiyosong tono. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga kalapati, ibon, kapayapaan, pag-ibig, at kalikasan. Halimbawa: Napakaganda noong naglabas sila ng daan-daang 🕊️ sa libing ni lolo.

Keywords: hayop, ibon, kalapati, kapayapaan, lumilipad

Codepoints: 1F54A FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )