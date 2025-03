Ang puting puso ay sumisimbolo sa isang pag-ibig na dalisay, malinis, at inosente. Ang white heart emoji ay nagpapakita ng hugis puso sa kulay puti. Ang puting puso ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kadalisayan, kawalang-kasalanan, kagalakan, kaligayahan, positibo, at lahat ng bagay na mabuti. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang wagas at inosenteng pag-ibig o pagsasama. Maaari mo ring gamitin ito bilang simbolo ng kapayapaan. Halimbawa: Napakadalisay ng pagmamahalan nina John at Lisa. I can't wait for their wedding 🤍.

Kopya

Keywords: puso, puti, puting puso

Codepoints: 1F90D

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )