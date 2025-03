Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang klasikong tulip. Ang mga mabango at makukulay na bulaklak na ito ay mabagal sa ganap na pamumulaklak ngunit may pangmatagalang habang-buhay, na ginagawang perpekto para sa mga hardin at mga display. Ipadala ang emoji na ito sa iyong crush sa Araw ng mga Puso, para ipahayag ang iyong pagmamahal o ipadala ito sa iyong ina sa Araw ng mga Ina, para ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanya! Maraming gamit ang emoji na ito ngunit positibo ang pangkalahatang vibe.

Keywords: bulaklak, halaman, tulip

Codepoints: 1F337

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )