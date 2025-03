Ikaw ang mahal ko at ang puso ko ay sa iyo. Ano ang mas mahusay na paraan upang ipahayag ang iyong interes sa pag-ibig sa isang tao o isang bagay kaysa sa isang klasikong pulang puso. Ang red heart emoji ay nagpapakita ng hugis ng puso sa kulay pula. Ang isang pulang puso ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng walang katapusang pagsinta o maaaring magkaroon ng isang mas palakaibigan at masaya na tono. Ang emoji ay kumakatawan sa pagsinta, pag-ibig, pagmamahalan, at malalim na koneksyon. Gamitin ang emoji na ito para ipakita ang iyong tunay na pagmamahal sa iyong asawa, sa iyong aso, o sa iyong paboritong slice ng pizza. Halimbawa: Mahal ko si John nang buong puso ❤️

Keywords: pag-ibig, pulang puso, puso

Codepoints: 2764 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )