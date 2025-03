Sei il mio amore e il mio cuore ti appartiene. Quale modo migliore per esprimere il tuo interesse amoroso per qualcuno o qualcosa se non con un classico cuore rosso. L'emoji del cuore rosso mostra la forma di un cuore di colore rosso. Un cuore rosso può trasmettere una sensazione di infinita passione o può avere un tono più amichevole e divertente. L'emoji rappresenta passione, amore, romanticismo e connessione profonda. Usa questa emoji per mostrare il tuo sincero affetto per il tuo altro significativo, il tuo cane o la tua fetta di pizza preferita. Esempio: amo John con tutto il cuore ❤️

Keywords: amore, cuore rosso, rosso

Codepoints: 2764 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )