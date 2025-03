Questa emoji presenta il simbolo del cuore nel colore blu. Questo cuore blu non è blu per la tristezza, però. Al contrario. È un cuore amorevole e solidale che dimostra che tieni profondamente al destinatario. Non esitare a inviarlo di punto in bianco ai tuoi cari (occhiolino, occhiolino) per far loro sapere che stai pensando a loro con amorevole gentilezza. Il colore blu in questa emoji del cuore può essere utilizzato anche per comunicare il supporto di polizia, medici, infermieri e altri lavoratori essenziali.

Keywords: blu, cuore, emozione

Codepoints: 1F499

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )