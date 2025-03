Questa emoji (sebbene non usata così frequentemente come la sua normale controparte con gli occhi a cuore) è un ottimo modo per ritrarre "lo adoro!" o "sembra buono!" Questo simpatico gattino viene comunemente inviato ad amici, familiari o chiunque tu senta vicino a te, in quanto è un modo amorevole per mostrare ammirazione, affetto o semplicemente positività generale.

Keywords: amore, cuore, faccina, gatto, gatto innamorato, gatto sorridente con occhi a cuore

Codepoints: 1F63B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )