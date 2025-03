Se l'amore fosse un dono questa sarebbe l'emoji per descriverlo. Il cuore avvolto da un nastro è un modo affascinante di esprimere la tua cura per qualcuno. Questa emoji significa il dono dell'amore. È l'emoji perfetta da inviare alla tua persona speciale a San Valentino, un anniversario o quando sei davvero dispiaciuto di aver fatto qualcosa di sbagliato e sei stanco di dormire sul divano. Assicurati solo di accoppiare questa emoji con un gesto gentile di persona per uscire dalla cuccia. Esempio: "Lisa, ti amo così tanto 💝 grazie per essere una moglie fantastica"

Copia

Keywords: cuore, cuore con fiocco, emozione, fiocco, san valentino

Codepoints: 1F49D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )